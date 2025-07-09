Güney Kore'de yüksek sıcaklıklar 7 can aldı

Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), 15 Mayıs'tan bu yana 1228 kişinin sıcak çarpması şikayetiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle mayıs ortasından bu yana 7 kişinin yaşamını yitirdiği, geçen sene aynı dönemde sıcak çarpması sonucu ölen kişi sayısının 3 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, dün 238 kişinin aşırı sıcağa bağlı semptomlar nedeniyle hastanelerin acil servislerini ziyaret ettiği aktarıldı.

Güney Kore'nin Paju kentinde dün hava sıcaklığı 40,1 dereceye, Gwangmyeong kentinde ise 40,2 dereceye ulaşmıştı.