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Dünya

Güney Kore'deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor

Güney Kore'de etkisini sürdüren orman yangınlarında ölü sayısı 18'e yükseldi.

IHA26 Mart 2025 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
Güney Kore'deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor
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Güney Kore'nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde cuma gününden bu yana etkili olan orman yangınları tüm çabalara rağmen söndürülemedi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yangınlarda 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlenirken, ölü sayısı 18'e yükseldi. 1 kişinin ise kayıp olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Öte yandan Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong bölgesinde çalışmalara katılan bir yangın söndürme helikopterinin dağlık alana düşmesi sonucu 1 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

HAN: "ŞİMDİYE KADARKİ EN KÖTÜ ORMAN YANGINLARI"

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, devam eden yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadarki en kötü orman yangını rekoru yenileniyor" ifadelerini kullandı. Felaketle mücadele için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Han, "Elimizdeki tüm mevcut personeli ve ekipmanı seferber ederek şimdiye kadarki en kötü orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Ancak durum olağandışı" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARI YANGIN RİSKİNE KARŞI UYARDI

Yangınlar karşısında uyarılar yayınlamak, itfaiye teşkilatlarını seferber etmek ve özel afet bölgeleri ilan etmek gibi adımlar attıklarını hatırlatan Han, 128 helikopter, bin 144 askeri personel, 3 bin 135 itfaiye personeli, bin 186 destek personeli ve 4 bin 652 kamu görevlisinin söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi. 17 bin hektar ormanlık alanın yandığını ve 209 yapının zarar gördüğünü kaydeden Han, "Tüm imkanlarımızla haftanın geri kalanında orman yangınlarını söndürmeye odaklanmalıyız" dedi. Vatandaşlara yeni yangınlar konusunda dikkatli olma çağrısı yapan Han, "Lütfen tarlaları veya diğer çöp türlerini yakmayın ve sigara izmaritlerini doğaya atmayın. Orman yangınına neden olabilecek yanıcı maddeler konusunda dikkatli olun" uyarısında bulundu.

EN AZ 19 KİŞİ YARALANMIŞTI

Cuma günü Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde başlayan orman yangınları, Kuzey Gyeongsang eyaletine de sıçramıştı. Kuru hava ve rüzgarların etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangınlar nedeniyle en az 5 bin 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. En az 19 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

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