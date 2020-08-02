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Dünya

Güney Kore'deki sel ve heyelanlarda 5 kişi öldü, 7 kişi kayıp

Güney Kore'de şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve heyelanlarda 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise kayboldu.

AA02 Ağustos 2020 Pazar 14:11 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 14:11
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Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, şiddetli yağışlar nedeniyle başta başkent Seul olmak üzere ülkedeki birçok bölgede heyelanlar meydana geldi, çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı.

Yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Afette, 6 kişi yaralanırken 360 kişi de evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

Aşırı yağışlar, sel ve heyelanlar nedeniyle bazı bölgelerde tren seferleri iptal edilirken yollar ise ulaşıma kapatıldı.

Afette kaybolan kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Seul ve diğer bölgelerde yağışın pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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