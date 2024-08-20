İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2024 Salı / 15 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,8758
  • EURO
    37,6343
  • ALTIN
    2749.1
  • BIST100
    10000.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore'den 8 ülkeye maymun çiçeği virüsü semptomlarını bildirme talebi
Dünya

Güney Kore'den 8 ülkeye maymun çiçeği virüsü semptomlarını bildirme talebi

Güney Kore; Ruanda, Burundi, Uganda, Etiyopya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden ülkeye giriş yapan ve M çiçeği (mpox) virüsü semptomları gösteren kişilerin sağlık durumunu yetkililere bildirmelerini talep etti.

AA20 Ağustos 2024 Salı 15:31 - Güncelleme:
Güney Kore'den 8 ülkeye maymun çiçeği virüsü semptomlarını bildirme talebi
ABONE OL

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), M çiçeği virüsünün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıklaması üzerine önlem alma kararı aldığını açıkladı.

SAĞLIK YETKİLİLERİNE BAŞVURUN ÇAĞRISI

Ruanda, Burundi, Uganda, Etiyopya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan 8 ülkenin yer aldığı listeden Güney Kore'ye giriş yapan kişilerin ateş, kas ağrısı veya lenf bezlerinde şişlik gibi M çiçeği virüsünün semptomları göstermesi durumunda sağlık yetkililerine başvurması talep edildi.

KDCA ayrıca, Etiyopya'dan yapılan doğrudan uçuşlara yönelik gelen yolcu kapılarında sağlık görevlilerinin bulunacağını aktarırken, uçaklardan çıkan atık suların da denetleneceğini belirtti.

Güney Kore'de bu yıl içerisinde 10 kişide M çiçeği virüsü tespit edildiği kaydedildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HAKKINDA

DSÖ'ye göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait "maymun çiçeği" virüsünün neden olduğu viral bir hastalık. Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.

M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.