İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6953
  • EURO
    48,643
  • ALTIN
    5291.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore'den ABD tarifelerine karşı acil toplantı
Dünya

Güney Kore'den ABD tarifelerine karşı acil toplantı

Güney Kore Başkanlık Ofisi, ABD'nin tarife politikalarına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere acil durum toplantısı yapıldı.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 10:32 - Güncelleme:
Güney Kore'den ABD tarifelerine karşı acil toplantı
ABONE OL

Yonhap'ın haberine göre, Başkanlık Politika Özel Kalem Müdürü Kim Yong-beom ve Ulusal Güvenlik Direktörü Wi Sung-lac'ın eş başkanlığında "acil" toplantı düzenlendi.

Toplantıya, maliye, dışişleri ve ticaret bakanları da katıldı.

Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan'ın, toplantıda, 4 Ekim'de ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı görüşmeye ilişkin detayları ve sonuçları paylaştığı bildirildi.

GÜNEY KORE BAŞKANLIK OFİSİ, ABD TARİFELERİ İÇİN ACİL TOPLANTI DÜZENLEDİ

Toplantıda, katılımcıların söz konusu detaylara dayanarak tarife müzakerelerinin nasıl yürütüleceğini ele aldıkları belirtilen açıklamada, Güney Kore'nin ABD ile tarifeler konusundaki müzakerelere devam edeceği vurgulandı.

Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan, 4 Ekim'de ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile ABD'nin başkenti Washington'da görüşmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.