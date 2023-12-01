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Dünya

Güney Kore'den casus uydu olayı ardından 11 kişiye yaptırım

Güney Kore, Pyongyang'ın yörüngeye askeri casus uydu fırlatması sonrası uydu ve balistik füze geliştirme programlarıyla bağlantılı Kuzey Kore'den 11 kişiye tek taraflı yaptırımlar uygulama kararı aldığını açıkladı.

AA1 Aralık 2023 Cuma 11:17 - Güncelleme:
Güney Kore'den casus uydu olayı ardından 11 kişiye yaptırım
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, tepki ve kınamalara rağmen Kuzey'in "Malligyong-1" isimli casus uyduyu uzaya fırlatmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu tek taraflı yaptırımların, Pyongyang'ın yörüngeye askeri casus uydu fırlatmasının ardından uydu ve balistik füze geliştirme faaliyetlerinde yer alan ve bu faaliyetlere malzeme tedarikinde bulunan 11 Kuzey Koreliyi kapsadığı belirtildi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın casus uydu fırlatmasına karşılık Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarından oluşan "Kimsuky" grubuna ve kitle imha silahları programlarını destekleyen kişilere yaptırım uygulayacağını bildirdi.

KİM JONG-UN, HERHANGİ BİR "PROVOKASYONA" KARŞI ASKERİ HAZIRLIK EMRİ VERDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, casus uydu fırlatılmasının ardından bölgede artan "gerginlik ve provokasyonlar" nedeniyle askeri hazırlık emri verdi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, orduyu "düşmanın herhangi bir provokasyonuna" karşı hazır olmaya çağırarak, ülkenin Güney sınırına "daha güçlü ve yeni silahlar" yerleştirme taahhüdünde bulundu.

KUZEY KORE'NİN CASUS UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİ

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş; deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi yapmış ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

Kuzey Kore, 21 Kasım'da güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmış, ülke yetkilileri, "Malligyong-1" uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştiğini bildirmişti.

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