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Dünya

Güney Kore'den DeepSeek hamlesi: Soruşturma için harekete geçtiler

Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'e, veri güvenliği endişesiyle soruşturma talebi göndermeyi planlıyor.

AA31 Ocak 2025 Cuma 15:04 - Güncelleme:
Güney Kore'den DeepSeek hamlesi: Soruşturma için harekete geçtiler
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İçişleri Bakanlığına bağlı PIPC, DeepSeek'in Çin'deki merkezine resmi bir soruşturma talebi göndererek, şirketin kişisel veri toplama politikası hakkında ayrıntılı bilgi talep edecek.

Komisyon ayrıca, DeepSeek'in yapay zeka eğitimi amacıyla kişisel verileri nasıl kullandığını da sormayı planlıyor.

Bir komisyon yetkilisi, bu talebin Güney Koreli DeepSeek kullanıcı sayısındaki hızlı artışa ve potansiyel gizlilik risklerine ilişkin artan endişelere yanıt olarak geldiğini belirterek, "Şirketten gelen yanıta bağlı olarak, gerekirse gerçekleri ortaya çıkaracak bir inceleme veya soruşturma gibi daha ileri adımlar atacağız." diye konuştu.

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