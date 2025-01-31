Güney Kore'den DeepSeek hamlesi: Soruşturma için harekete geçtiler

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İçişleri Bakanlığına bağlı PIPC, DeepSeek'in Çin'deki merkezine resmi bir soruşturma talebi göndererek, şirketin kişisel veri toplama politikası hakkında ayrıntılı bilgi talep edecek.

Komisyon ayrıca, DeepSeek'in yapay zeka eğitimi amacıyla kişisel verileri nasıl kullandığını da sormayı planlıyor.

Bir komisyon yetkilisi, bu talebin Güney Koreli DeepSeek kullanıcı sayısındaki hızlı artışa ve potansiyel gizlilik risklerine ilişkin artan endişelere yanıt olarak geldiğini belirterek, "Şirketten gelen yanıta bağlı olarak, gerekirse gerçekleri ortaya çıkaracak bir inceleme veya soruşturma gibi daha ileri adımlar atacağız." diye konuştu.