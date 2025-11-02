İSTANBUL 21°C / 13°C
2 Kasım 2025 Pazar
Dünya

Güney Kore'den kritik adım: Beşinci casus uydusu uzaya fırlatıldı

Güney Kore, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle beşinci casus uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

2 Kasım 2025 Pazar 11:09
Güney Kore'den kritik adım: Beşinci casus uydusu uzaya fırlatıldı
Güney Kore, SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketinin taşıdığı beşinci casus uydusunun uzaya gönderildiğini duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin beşinci yerli üretim casus uydusunun ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, SpaceX üretimi Falcon 9 roketinin taşıdığı, Sentetik Açıklıklı Radarlar (SAR) ile donatılan uydunun kalkıştan 14 dakika sonra yörüngeye yerleştiği belirtildi.

Beşinci uydunun da uzaya fırlatılmasıyla Güney Kore'nin Kuzey Kore'yi her iki saatte bir izleyebilmesi bekleniyor.

Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini daha iyi gözlemleyebilmek için uydu ağı kurmayı amaçlayan Güney Kore, ilk casus uydusunu Aralık 2023'te uzaya göndermişti.

Popüler Haberler
