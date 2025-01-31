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Dünya

Güney Kore'den Küba için bir ilk

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Küba'nın başkenti Havana'ya ilk kez büyükelçi atandığını açıkladı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 13:45 - Güncelleme:
Güney Kore'den Küba için bir ilk
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Yonhap'ın Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore, çeşitli ülkelere büyükelçi atadı.

Açıklamada, Güney Kore'nin Meksiko Büyükelçiliğinde diplomat olarak görev yapan Lee Ho-yul'un, Havana Büyükelçisi olarak atandığı belirtildi.

Lee, Güney Kore'nin Küba'ya atadığı ilk büyükelçi oldu.

- KÜBA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER KURULMUŞTU

Küba'nın 1949'da Güney Kore'yi tanımasına rağmen ikili ilişkiler, 1959 Küba devrimiyle gerginleşmişti.

İki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilerinin, 14 Şubat 2024'te nota değişimi yoluyla Güney Kore ile Küba arasında diplomatik ilişkiler kurduğu belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümetimiz, karşılıklı diplomatik misyonların kurulması dahil takip eden adımlarda Küba hükümetiyle aktif işbirliği içerisinde olacaktır." ifadesi yer almıştı.

Dışişleri Bakanlığından 18 Ocak'ta yapılan açıklamada bu diplomatik ilişkilerin kurmasından yaklaşık bir yıl sonra Güney Kore'nin Havana Büyükelçiliğini açtığı duyurulmuştu.

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