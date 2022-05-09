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Dünya

Güney Kore'den Kuzey Kore ile barış çabasının sürdürülmesi çağrısı

Görevini yarın bırakacak Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile barışın inşa edilmesine yönelik çabaların devam ettirilmesini istedi.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
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10 Mayıs itibarıyla görevini Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'a devredecek Moon, bir veda konuşması yaptı.

Moon, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çabaların devam etmesini umduğunu söyledi.

5 yıllık görev süresi boyunca liberal politikalar yürüten Moon, Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir tutum sergileme sözü veren yeni lider Yoon'un döneminde de komşuları ile barışın inşasına yönelik çabaların devam ettirilmesini istedi.

Yoon, muhalefetteki Halkın Gücü Partisinin adayı olarak girdiği 9 Mart'taki Devlet Başkanlığı seçiminde oyların yüzde 48,59'unu kazanmıştı.

Yarın göreve başlayacak yeni Devlet Başkan Yoon'un, ABD ile yakınlığı koruyarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyeceği belirtiliyor.

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