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Dünya

Güney Kore'den Kuzey Kore ve Rusya'ya yaptırım kararı

Seul yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kuzey Koreli 8 kişiye, 5 kuruma ve Rusya'ya ait 4 gemiye yaptırım kararı aldı.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 16:05 - Güncelleme:
Güney Kore'den Kuzey Kore ve Rusya'ya yaptırım kararı
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Yonhap'taki habere göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 4 Rus gemisine, Kuzey Koreli 8 kişiye ve 5 kuruma, BMGK kararlarını ihlal ederek yasa dışı silah, yakıt ticareti ve farklı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı alındığını açıkladı.

SİLAH TİCARETİNE YÖNELİK HAMLE

Yaptırım uygulanan kurumlar arasında dünkü füze fırlatımından sorumlu olan Kuzey Kore Füze İdaresi de bulunuyor. Diğer kurumlar arasında ise Moskova ve Pyongyang arasındaki silah ticaretinden sorumlu Rusya merkezli "M-Leasing LLC" ve Kuzey Kore'ye Rus petrolü satan Gürcistan'da bulunan "Euromarket" yer alıyor.

RUSYA-KUZEY KORE ANLAŞMASINA GÖNDERME

Bakanlık, yaptırımların, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 19 Haziran'da Pyongyang'da yapılan zirve sırasında imzalanan "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına" yanıt niteliğinde olduğuna işaret etti.

Söz konusu 4 Rus gemisi, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze silahları geliştirmesi için kritik bir kaynak olan rafine petrolün Kuzey Kore'ye tedarik edilmesinde rol oynuyordu. Yaptırım uygulanan Rus gemilerinin, Güney Kore limanlarına girebilmesi için özel onay almaları gerekecek.

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