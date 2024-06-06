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Dünya

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye ''balon'' misillemesi

Güney Koreli aktivistler, misilleme olarak Kuzey Kore'ye propaganda malzemeleri taşıyan 10 balon gönderdiklerini açıkladı.

IHA6 Haziran 2024 Perşembe 10:09 - Güncelleme:
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye ''balon'' misillemesi
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Kuzey Kore ve Güney Kore arasında son günlerde artan gerginlik bölgede tedirginliğe neden olurken, Güney Koreli aktivistlerden Pyongyang yönetimini kızdıracak bir hamle daha geldi. Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) adlı bir grup, misilleme olarak Kuzey Kore'ye propaganda malzemeleri taşıyan 10 balon gönderildiğini açıkladı. FFKN Başkanı Park Sang-hak, bugün sabaha karşı Seul'ün kuzeyindeki Pocheon şehrinden uçurulan balonların 200 bin propaganda broşürü, dolar banknotları ve içinde K-pop şarkıları yüklü olan USB bellekler taşıdığını söyledi.

"KUZEY KORE'NİN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise bağımsızlık savaşında hayatını kaybedenlerin anıldığı 6 Haziran Anma Günü kapsamında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin ülkesine çöp taşıyan balonlar göndermesine sert tepki gösterdi. "Kuzey Kore Sarı Deniz'deki topçu atışları ve füze denemelerinin ardından normal bir ülkenin utanç duyacağı alçakça eylemlerde bulundu" diyen Yoon "Hükümetimiz, Kuzey Kore'nin tehditlerine asla boyun eğmeyecektir" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı tetikte olacaklarını belirten Yoon, "Askeri hazırlığımızı sürdürecek ve provokasyonlara kararlı ve ezici bir şekilde karşılık vereceğiz. ABD ile daha da güçlendirilmiş ittifak ve uluslararası toplumla iş birliği temelinde, halkımızın özgürlüğünü ve güvenliğini kararlılıkla savunacağız" şeklinde konuştu.

GERİLİM TIRMANMIŞTI

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak, çöp taşıyan yaklaşık bin balonu Güney Kore'nin sınır bölgelerine göndermişti. Gelişmelerin ardından Kuzey Kore'yi "sert tedbirler" alınacağı konusunda uyaran Güney Kore hükümeti, 2018 yılında imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmayı tamamen askıya aldığını açıklamıştı. Son olarak çöp taşıyan balonların gönderimini durduran Pyongyang yönetimi, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla propaganda broşürleri göndermeyi sürdürmesi halinde misliyle karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

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