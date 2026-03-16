İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1769
  • EURO
    50,8314
  • ALTIN
    7086.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore'den Kuzey Kore'ye çağrı: ABD ile diyaloğu kaçırmayın
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye çağrı: ABD ile diyaloğu kaçırmayın

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Kuzey Kore'ye ABD ile diyaloğu yeniden başlatma çağrısı yaptı. Seul yönetimi, Pyongyang'ın bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurguladı.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Yonhap ajansının haberine göre, Chung, Kuzey Kore-ABD arasında diyalog fırsatına ilişkin açıklamada bulundu.

Güney Kore hükümetinin, Kuzey Kore-ABD diyaloğuna ilişkin tutumunun, bunun gerçekleşme olasılığına bağlı olmadığını aktaran Chung, "(Hükümet) Bu görüşmenin mutlaka yapılması gerektiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

Chung, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhtemel görüşmeye dair ilgi göstermesiyle ortaya çıkan fırsatı kaçırmamasını umduğunu kaydetti.

Chung'un çağrısı, Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok'un 13 Mart'ta Trump ile Washington'daki görüşmesinin ardından geldi.

Güney Kore Başbakanı Kim, Trump'ın görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un diyalog kurmak isteyip istemediğini merak ettiğini ve muhtemel görüşmeye dair "iyi bir şey" yorumunda bulunduğunu belirtmişti.

Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da Hanoi'de, üçüncüsü Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arası sınır köyü Panmunjom'da 3 kez görüşmüştü.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.