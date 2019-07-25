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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 'füze' tepkisi

Güney Koreli üst düzey güvenlik yetkilileri, sabah saatlerinde Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru iki kısa menzilli füze ateşlediği bildirilen Kuzey Kore'nin 'yeni bir tür kısa menzilli balistik füze' denemiş olabileceği değerlendirmesinde bulunarak bu durumdan 'derin üzüntü' duyduklarını ifade etti.

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Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından Kuzey Kore'nin ateşlediği füzelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Konsey'in, kesin olmamakla birlikte, ateşlenen füzelerin "yeni bir tür kısa menzilli balistik füze" olduğu sonucuna vardığı ve ABD ile ortak inceleme sonrası nihai bir değerlendirme yapmayı planladığı aktarıldı.

Güney Koreli üst düzey güvenlik yetkilileri, Kuzey Kore'nin füze ateşlemesinin Kore Yarımadası'ndaki askeri gerilimi azaltma çabalarına yardımcı olmadığı değerlendirmesinde bulunarak bu durumdan "derin üzüntü" duyduklarını ifade etti.

GÜNEY KORE, KUZEY KORE'NİN FÜZE ATEŞLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kenti kıyısından sabah iki kısa menzilli füze ateşlendiği belirtilmişti.

Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de fırlatıldığının bildirildiği açıklamada, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanan füzelerden birinin 430 kilometre, diğerinin de 690 kilometre yol katettiği kaydedilmişti.

Güney Koreli ordu yetkilileri, konuyla ilgili detayların analiz edileceğini bildirmişti.

Uluslararası basındaki haberlerde, "füze fırlatıldığı" yönündeki haberlerin, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılmıştı.

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