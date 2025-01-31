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Dünya

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kınama

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silah kapasitesini geliştirme sözü vermesini 'şiddetle' kınadı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 11:48 - Güncelleme:
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kınama
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer silah tesisine yaptığı ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kim'in, Kuzey Kore'nin nükleer silah kapasitesini geliştirme taahhüdü "şiddetle" kınandı.

Bakanlığın Sözcü Yardımcısı Kim In-ae, basın toplantısında, "Güney Kore ve ABD'nin yanı sıra uluslararası toplum, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefi konusunda kararlı ve uyumlu bir duruş sergilemiştir." dedi.

Sözcü, Kuzey Kore'yi, nükleer silah geliştirmeyi durdurmaya ve Seul'ün nükleer silahsızlanma görüşmeleri teklifini kabul etmeye çağırdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 29 Ocak'ta nükleer silah tesisini ziyaret ederek, ülke güvenliği, çıkarları ve gelişimi için nükleer silah kapasitesini güçlendirmenin "elzem" olduğunu söylemişti.

Kim, burada, nükleer silahları geliştirme taahhüdünde bulunmuştu.

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