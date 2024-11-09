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Dünya

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye suçlama: Sinyalleri bozuyorlar

Güney Kore, Kuzey Kore'nin son iki gündür GPS sinyallerini bozarak gemi ve uçakların işleyişini engellediğini bildirdi.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 16:50 - Güncelleme:
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye suçlama: Sinyalleri bozuyorlar
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin Haeju ve Kaesong bölgelerinden "sinyal bozma saldırıları" düzenlediğini belirtti.

Bu eylemlerin gemi ve uçakların işleyişini engellediği ifade edilen açıklamada, Sarı Deniz'de faaliyet gösteren gemi ve sivil uçaklar bu saldırılara karşı uyarıldı.

Açıklamada askeri operasyonların bu saldırılardan etkilenmediği kaydedilerek, Kuzey'e saldırıları durdurma çağrısında bulunuldu.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 5 Kasım'da Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Güney Kore'nin siber güvenlik gözlemcisi, Kuzey Kore'nin olası siber saldırılarına karşı uyarıda bulunarak, yerel kuruluş ve işletmelere veri koruma hazırlıklarını artırma çağrısı yapmıştı.

Kuzey Kore, 31 Ekim'de ise Japon Denizi'ne bugüne kadar attığı füzelerin arasında "en uzun uçuş süresine" sahip olduğu değerlendirilen "yeni tip Hwasong-19" kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı.

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