  • Güney Kore'den Kuzey'e 'İHA' özrü: Sorumsuz davranışlar gerilimi tırmandırdı
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Seul ile Pyongyang hattında tansiyonu yükselten insansız hava aracı (İHA) krizine ilişkin ezber bozan bir açıklama yaptı. İzinsiz uçurulan İHA'ların 'gereksiz bir askeri gerilime' neden olduğunu belirten Lee, bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kuzey Kore'nin 'en düşmanca tavır' çıkışının ardından gelen açıklamada Lee, hükümet dışı bireysel eylemlerin ulusal stratejiye zarar verdiğini vurgulayarak sivillere 'provokasyondan kaçının' uyarısında bulundu.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 10:05
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'ye yönelik izinsiz insansız hava aracı (İHA) uçurulmasının Pyongyang ile gereksiz askeri gerilime yol açtığını belirterek, bu durumdan üzüntü duyduğunu bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre Lee, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, savcılığın geçen hafta Eylül 2025-Ocak 2026 döneminde Kuzey Kore'ye İHA uçurduğu iddiasıyla üç kişiyi suçladığını hatırlattı.

Lee, bu eylemlerin hükümet tarafından yapılmadığına dikkati çekerek, "Bu sorumsuz davranışların yol açtığı gereksiz askeri gerilim nedeniyle Kuzey Kore tarafına üzüntülerimi ifade ediyorum." dedi.

Sivillerin, Kuzey Kore'yi provoke edebilecek izinsiz ve bireysel eylemlerden kaçınması gerektiğini belirten Lee, bu tür girişimlerin ulusal strateji açısından gerekli görülse bile son derece dikkatli şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta Güney Kore'yi kendilerine "en düşmanca tavır sergileyen düşman" olarak nitelendirmiş, Seul yönetimini İHA ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş, 27 Şubat'ta Kuzey Kore'ye İHA uçurmakla suçlanan kişi tutuklanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

5.2'lik depremde canlarını hiçe saydılar! Öğretmenlerden takdir toplayan hareket

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
