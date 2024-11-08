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Dünya

Güney Kore'den Kuzey'e tehdit: Derhal ABD nükleer silahıyla vuracaktır

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesine nükleer saldırı yapmaları halinde Kuzey Kore'nin, ABD ile nükleer ittifakları çerçevesinde nükleer silahla vurulacağı tehdidinde bulundu.

AA8 Kasım 2024 Cuma 21:47 - Güncelleme:
Güney Kore'den Kuzey'e tehdit: Derhal ABD nükleer silahıyla vuracaktır
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Amerikan Newsweek dergisine röportaj veren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, ülkesinin Kore Savaşı'ndan bu yana "Kuzey'den gelen tehditlere karşı" ordusunu geliştirdiğini ifade etti.

Yoon, Kuzey Kore ordusunun konvansiyonel kabiliyetlerinin Güney'e kıyasla "çok daha düşük" olduğunu, Pyongyang'ın "bu yüzden nükleer kabiliyetini artırmaya çalıştığını" belirtti.

GÜVENLİK TEHDİDİ UYARISI

Bazı anketlere göre Güney Kore kamuoyunun yüzde 60-70'inin nükleer silah temin edilmesini desteklediğini aktaran Yoon, Güney'in nükleer silaha sahip olmasının "Japonya ve Tayvan'ın da nükleer silah temin etmesine neden olabileceği ve bunun da bölgede daha büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacağı" değerlendirmesinde bulundu.

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Yoon, "(Kuzey'in) Güney Kore'ye karşı nükleer saldırı düzenlemeye karar vermesinin mantıksız olacağına inanıyorum. Bunu yapmaları halinde nükleer temelli Güney Kore-ABD ittifakı Kuzey Kore'yi derhal ABD nükleer silahıyla vuracaktır." ifadesini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Pyongyang'ın Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker göndermesinin "savaşı tırmandırarak küresel güvenliği tehlikeye atabileceğini" savunan Yoon, Kuzeyli askerlerin savaşta deneyim kazanmasının ya da Moskova'nın Pyongyang'a gelişmiş askeri teknoloji sağlamasının, Güney Kore'nin "ulusal güvenliğine büyük bir tehdit oluşturacağını" belirtti.

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Yoon, Ukrayna'ya, insani yardım, yeniden inşa yardımı ve diğer yardımlarla destek verdiklerini vurgulayarak, "Kuzey Kore'nin müdahalesinin Ukrayna'daki çatışmayı şiddetlendirmesi halinde, öncelikle Ukrayna'nın savunulmasına yardımcı olacak tedbirleri düşünebiliriz." dedi.

ABD-GÜNEY KORE NÜKLEER CAYDIRICILIK PLANI

ABD ve Güney Kore, 11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi marjında "Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı" işbirliğini geliştirmek için ortak nükleer caydırıcılık planına imza atmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Yoon ve ABD Başkanı Joe Biden, planın, "etkili nükleer caydırıcılık politikasının sürdürülmesi ve güçlendirilmesine" katkı sağlayacağını belirtmişti.

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Açıklamada, Biden'ın, ABD'nin Güney Kore'ye yönelik "genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünü", nükleer dahil tüm askeri kabiliyetleriyle desteklediğini yinelediği kaydedilmişti.

Yoon, planın imzalanmasının ardından 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Güney Kore-ABD işbirliğinin "nükleer temelli" bir ittifaka yükseldiğini ifade etmişti.

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