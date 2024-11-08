Güney Kore'den Kuzey'e tehdit: Derhal ABD nükleer silahıyla vuracaktır

Amerikan Newsweek dergisine röportaj veren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, ülkesinin Kore Savaşı'ndan bu yana "Kuzey'den gelen tehditlere karşı" ordusunu geliştirdiğini ifade etti.
Yoon, Kuzey Kore ordusunun konvansiyonel kabiliyetlerinin Güney'e kıyasla "çok daha düşük" olduğunu, Pyongyang'ın "bu yüzden nükleer kabiliyetini artırmaya çalıştığını" belirtti.GÜVENLİK TEHDİDİ UYARISI
Bazı anketlere göre Güney Kore kamuoyunun yüzde 60-70'inin nükleer silah temin edilmesini desteklediğini aktaran Yoon, Güney'in nükleer silaha sahip olmasının "Japonya ve Tayvan'ın da nükleer silah temin etmesine neden olabileceği ve bunun da bölgede daha büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacağı" değerlendirmesinde bulundu.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Pyongyang'ın Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker göndermesinin "savaşı tırmandırarak küresel güvenliği tehlikeye atabileceğini" savunan Yoon, Kuzeyli askerlerin savaşta deneyim kazanmasının ya da Moskova'nın Pyongyang'a gelişmiş askeri teknoloji sağlamasının, Güney Kore'nin "ulusal güvenliğine büyük bir tehdit oluşturacağını" belirtti.
ABD-GÜNEY KORE NÜKLEER CAYDIRICILIK PLANI
ABD ve Güney Kore, 11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi marjında "Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı" işbirliğini geliştirmek için ortak nükleer caydırıcılık planına imza atmıştı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Yoon ve ABD Başkanı Joe Biden, planın, "etkili nükleer caydırıcılık politikasının sürdürülmesi ve güçlendirilmesine" katkı sağlayacağını belirtmişti.
Yoon, planın imzalanmasının ardından 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Güney Kore-ABD işbirliğinin "nükleer temelli" bir ittifaka yükseldiğini ifade etmişti.