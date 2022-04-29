İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2022 Cuma / 28 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8161
  • EURO
    15,6603
  • ALTIN
    912.557
  • BIST100
    2433.43
Dünya

Güney Kore'den maske kararı

Güney Kore'de yetkililer, Kovid-19 vakalarının azalmasıyla maske kullanım şartlarının esnetileceğini belirtti.

AA29 Nisan 2022 Cuma 10:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Sağlık yetkilileri, açık alanlarda 2 Mayıs'tan itibaren yalnızca 50'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılarda veya çok fazla kişinin bulunduğu spor etkinlikleri ve kültürel faaliyetlere katılırken maske takılmasının zorunlu olacağını bildirdi.

Kapalı alanlarda ve toplu taşımada maske kullanım zorunluluğunun devam edeceği belirtildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) yetkililerinden Jeong Eun-kyeong, vaka sayılarındaki düşüşün sosyal mesafe kurallarının esnetilmesinin ardından bile devam ettiğini ifade etti.

Jeong, öksürük veya ateş gibi semptomları olan veya başkalarıyla en az bir metre mesafeyi korumanın zor olduğu kalabalık alanlarda bulunan kişilerin maske takmaya devam etmelerini önerdi.

Güney Kore'de son 24 saatte 50 bin 568 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.