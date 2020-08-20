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Dünya

Güney Kore'den Rus savaş uçaklarının hava savunma sahalarını ihlal ettiği iddiası

Güney Koreli askeri yetkililer, 2 Tu-95MS bombardıman ve 4 Rus savaş uçağının ülkenin hava savunma sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 12:56 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:57
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Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, askeri yetkililer, 2 Tu-95MS bombardıman ve 4 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahasını (KADIZ) ülkenin doğu kıyılarındaki Dokdo Adacıkları yakınında 20 dakika ihlal ettiği açıklamasını yaptı.

Yetkililer, Kore uçaklarının hemen havalanarak Rus uçaklarının KADIZ’ın dışına çıkarılması için gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Tu-95MS bombardıman uçağının tarafsız sularda önceden planlanan 7 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Seul yönetimi, Rus uçaklarının geçen sene KADIZ’ı en az 20 defa ihlal ettiğini belirtiyor.

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