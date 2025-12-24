İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8539
  • EURO
    50,6979
  • ALTIN
    6190.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore'den ''sahte haberle mücadele'' adımı
Dünya

Güney Kore'den ''sahte haberle mücadele'' adımı

Güney Kore Ulusal Meclisi, yasa dışı kazanç amacıyla dezenformasyon yayan medya kuruluşlarına ceza verilebilmesini öngören 'sahte haber karşıtı' yasa tasarısını kabul etti.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 13:48 - Güncelleme:
Güney Kore'den ''sahte haberle mücadele'' adımı
ABONE OL

Yonhap'ın haberine göre, "sahte ve uydurma" bilgilerin yayılmasını yasaklayan yasa tasarısı Meclis'ten geçti.

Tasarıda, yasa dışı kazanç amacıyla dezenformasyon yaymaları ve başkalarına zarar vermeleri durumunda, medya kuruluşları ve YouTuberları, yol açtıkları zararın 5 katına kadar cezai tazminat ödemeye mahkum edebilen bir madde yer alıyor.

Tasarı ayrıca, başkasına iftira atanlara 3 yıla kadar hapis veya yaklaşık 20 bin dolara kadar para cezası uygulanabileceğini de öngörüyor.

Ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP), iktidardaki Demokrat Partinin (DP) yasa tasarısını ilerletmesini engellemek için pazartesi ve dün "filibuster" olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik uzun süreli konuşma hakkını kullanmıştı.

İktidar partisi, tasarının, "sahte ve uydurma" bilgilerin yayılmasını engellemeyi ve hesap verebilirliği artırmayı amaçladığını, muhalefet ise "medyayı susturma ve ifade özgürlüğünü ihlal girişimi" olduğunu savunmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.