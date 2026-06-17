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Dünya

Güney Kore'den Trump'a Kuzey Kore çağrısı: Barış için öncülük et

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın, ABD'den Kuzey Kore sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesinde öncülük etmesini istediği bildirildi.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Güney Kore'den Trump'a Kuzey Kore çağrısı: Barış için öncülük et
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Yonhap ajansının Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilisine dayandırdığı haberine göre Lee, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi marjında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Trump, görüşmede, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'ye Doğu Asya'da Güney ile Kuzey Kore arası ilişkilerdeki son durum hakkında bazı sorular yöneltti.

Lee, Orta Doğu çatışmasının sona erdirilmesi çabalarını örnek göstererek Trump'tan "Kuzey Kore sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesi çabalarına öncülük etmesini" istedi.

Trump, Lee'nin bu talebine yanıt olarak, "Kore Yarımadası'yla ilgili meselelerin ilerletilmesinde gerekli rolü oynama konusunda güçlü bir irade sergilemek istediğini" bildirdi.

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