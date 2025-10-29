İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9477
  • EURO
    48,8238
  • ALTIN
    5404.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Güney Kore'den Trump'a nükleer talep

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar için ABD'den yakıt desteği talep etti.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
Güney Kore'den Trump'a nükleer talep
ABONE OL

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Başkanı Donald Trump'tan nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar için yakıt desteği sağlanmasını istedi.

Lee ve Trump, Güney Kore'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesi Gyeongju kentinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump'ın Güney Kore'nin en yüksek nişanı olan "Mugunghwa Büyük Nişanı"nı alan tek ABD Başkanı olduğunu belirten Lee, ABD Başkanı'nın dünyada sekiz çatışma bölgesinde barış getirdiğini söyledi.

Kore Yarımadası'na da barış getirilmesini ümit ettiğini belirten Lee, bunun gerçekleşmesi halinde "Trump'ın insanlık tarihinde sonsuza dek anılacağına inandığını" kaydetti.

Kore Yarımadası'nda teknik olarak savaşın sürdüğünü dile getiren Lee, "Nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar söz konusu olduğunda, denizaltılar için nükleer yakıt tedarik edebilmemiz için destek vermenizi umuyorum. Nükleer silahlı denizaltılar değil, nükleer enerjiyle çalışan konvansiyonel silahlı denizaltılar hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump da iki ülke halkları ve liderleri arasında büyük bir sevgi olduğunu belirterek, "Kore Yarımadası'nda resmen savaşta olduğunuzu biliyorum ancak her şeyi yoluna koymak için neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u çok iyi tanıdığını söyleyen Trump, "(Kim ile) Çok iyi anlaşıyoruz. (Görüşme için) Zamanlamayı ayarlayamadık." diye konuştu.

Trump, "Yarın (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi geliyor. Bu, dünya ve hepimiz için çok önemli bir şeydi. Çok dikkatli izleyeceksiniz. Burada buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.