Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD'ye yapılan yatırımların memnuniyetle karşılandığını belirten Trump, ülkeye "yasal yollardan" işçi getirilmesini teşvik ettiklerini kaydetti.

Trump, tüm yabancı şirketlere göçmenlik yasalarına saygı göstermeleri çağrısı yaparak, "Karşılığında sizden istediğimiz Amerikalı işçileri işe almanız ve eğitmenizdir." ifadelerini kullandı.

- GÜNEY KORELİ FİRMALARIN İŞLETTİĞİ FABRİKAYA ICE BASKINI

Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli 450'ye yakın kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu bildirmiş, "ABD'ye yatırım uygulayan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." ifadesini kullanmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, gözaltına alınanların serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığını ifade etmiş, idari işlemlerin tamamlanmasının ardından özel bir uçağın vatandaşları getirmek üzere ABD'ye gönderileceğini söylemişti.