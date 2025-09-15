Yonhap'ın Güney Koreli Genians Güvenlik Merkezinin (GSC) raporuna dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore hükümeti tarafından desteklendiği öne sürülen Kimsuky isimli bilgisayar korsanı grubunun, temmuzda Güney Koreli bazı kurumlara siber saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Bilgisayar korsanlarının askeri yetkililere kimlik düzenlemesiyle ilgili yazışmalar görünümünde olan ve kötü niyetli kod içeren e-posta gönderdiği belirtilen haberde, kullanılan kimlik kartı görüntülerinin bir yapay zeka modeli tarafından üretildiği kaydedildi.

Haberde, yapay zeka platformlarının askeri kimlik kartlarının kopyalarını oluşturma taleplerini reddettiği ancak bilgisayar korsanlarının söz konusu sınırlamaları aştığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, Kuzey Kore'nin karmaşık ve kötü niyetli faaliyetler için yapay zeka servislerini istismar etme girişimlerinde artış yaşandığı iddiasına yer verildi.