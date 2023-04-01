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Dünya

Güney Kore'nin ''son diktatörünün'' torunu, 1980'deki Gwangju baskınından dolayı özür diledi

Güney Kore'nin 'son diktatörü' olarak bilinen Chun Doo-hwan'ın torunu Chun Woo-won, 1980'de Gwangju şehrine yönelik askeri baskında öldürülen veya kaybolan 200'den fazla kişinin yakınlarından özür diledi.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 11:04 - Güncelleme:
Güney Kore'nin ''son diktatörünün'' torunu, 1980'deki Gwangju baskınından dolayı özür diledi
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BBC'de yer alan habere göre, 27 yaşındaki Chun Woo-won, düzenlenen basın toplantısında, ülkenin son askeri diktatörü dedesi Chun Doo-hwan'ın "günahkar ve katil" olduğunu söyledi.

Büyükbabasının askeri rejimine karşı çıkanları cesaretinden dolayı öven Chun Woo-won, dedesinin "büyük bir suç işlediğini" ve "daha önce özür dilemediği için çok üzgün olduğunu" ifade etti.

Torun Chun, ayrıca şehrin ulusal mezarlığını ziyaret eden ilk aile üyesi oldu.

- ŞEHİRDE 200'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ VEYA KAYBOLDU

1980'de darbe karşıtı, demokrasi yanlısı gösterilere on binlerce kişi katılmış, ordu protestolara karşı koymak için binlerce asker konuşlandırmıştı.

Gwangju şehri, darbeyle yönetime gelen Chun tarafından dayatılan sıkıyönetime karşı ayaklanmanın merkezi olmuştu.

Gösterilerin dokuzuncu gününde askerler, şehirdeki protestoculara ateş açmıştı.

Resmi rakamlara göre, ordunun protestoculara yönelik saldırısında 200'den fazla kişi öldü veya kayboldu.

Hükümet, 2018'de Gwangju'daki baskın esnasında askerlerin kadınlara tecavüz etmesi nedeniyle özür dilemişti.

Chun Doo-hwan'ın cunta yönetimi 1988'de sona erdi. 1996'da vatana ihanet ve yolsuzluktan suçlu bulunan Chun, daha sonra devlet başkanlığı özel affıyla serbest bırakıldı ve 2021'de 90 yaşında öldü.

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