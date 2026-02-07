İSTANBUL 12°C / 8°C
8 Şubat 2026 Pazar
  • Güney Kore'nin teklifini reddettiler! ABD ve Türkiye'den savunmada ortak üretim hamlesi
Dünya

Güney Kore'nin teklifini reddettiler! ABD ve Türkiye'den savunmada ortak üretim hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, yerli kapasitedeki açığı kapatmak için müttefik ülkelerden savaş gemisi sipariş etmeye başlanmasının gerekli olabileceğini ifade ederken, bu noktada ilk akla gelen ülkenin ise donanmasına her geçen gün yeni savaş gemisi kazandıran Türkiye olduğu dile getirildi. Bu noktada Türkiye ve ABD'nin savaş gemisi satışı ve üretimi noktasında işbirliği yapacağını aktaran Yunan basını, söz konusu yakınlaşmanın Ege'yi ateşe vereceğini duyurdu.

HABER MERKEZİ7 Şubat 2026 Cumartesi 22:07 - Güncelleme:
Güney Kore'nin teklifini reddettiler! ABD ve Türkiye'den savunmada ortak üretim hamlesi
Yunan medyasında yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump yönetiminin, ABD Donanması için savaş gemilerinin üretimini, ABD müttefiki ülkelerdeki tersanelere kaydırma noktasında bir gayret içinde olduğu dile getirildi.

ABD'DEN GÜNEY KORE'YE VETO

Haberde, Güney Kore'nin Amerikan savaş gemilerinin inşası için hükümet desteği aradığını ancak Amerikalı yetkililerin yakın zamanda Türkiye'deki mevkidaşlarıyla bir araya gelerek Ankara'dan bileşen ve fırkateyn yapımını görüştüğü iddia edildi.

Kaynakların görüşüne yer verilen haberde, "ABD gemi inşa sanayisi gerçek bir kriz içinde. Trump yönetimi Türkiye'nin gemi inşa ihtiyaçlarını karşılamak konusunda görüşmelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

ABD DONANMASI İÇİN ARANAN GÜÇ TÜRKİYE

Haberde, ABD'li çok sayıda yetkilinin sorunun ciddi olduğunu kabul ettiği zira Donanma yetkililerine göre, ABD Donanması'nın tüm gemi inşa programlarının 2025'ten beri geciktiği aktarıldı.

Bu kapsamda Türkiye'nin, ABD Donanması'nın güçlü bir teknik ortağı olma noktasında ilk akla gelen ülke olduğu ifade edildi.

Türk tersanelerinin, gemi inşaatı, seri üretim ve kısa teslimat süreleri konusunda uzmanlaştığı ve dünyanın dört bir yanındaki müşteriler ve Türkiye'nin kendi donanması için hızlı bir üretim hattı oluşturduğu vurgulandı.

Yunan basını, ABD'nin yeterli insan gücü, tersane ve kuru havuzunun olmadığını, Türkiye'nin ise üretim hacmi, zaman çizelgeleri, risk paylaşımı ve iş yükü paylaşımı açısından yardımcı olabileceği dile getirildi.

ATİNA YÖNETİMİNE BU İŞBİRLİĞİNE TEPKİNİZİ KOYUN ÇAĞRISI

Atina yönetimine çağrıda bulunulan haberde, Yunanistan'ın mümkün olan en kısa sürede bu işbirliğine tepki göstermesi gerektiği çünkü ABD'nin Türkiye ile savaş gemileri inşa etmesi durumunda Ege'nin kaybedilebileceği dile getirildi.

Bu işbirliğinin Ege'yi ateşe vereceğinin altı çizilen haberde, Trump yönetiminin bir sonraki seçimi kaybetse bile Türkiye'nin bu hayati alandan elde edeceği yakınlık ile ABD'yi Ege ve Yunanistan konusunda istediği yöne çekebileceği belirtildi.

