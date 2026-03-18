19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
  • Güney Pars planında çarpıcı ABD iddiası: Saldırıda İsrail'in yanında olmadı
Dünya

Güney Pars planında çarpıcı ABD iddiası: Saldırıda İsrail'in yanında olmadı

ABD'nin, İsrail'in Güney Pars Doğal Gaz Sahası'na yönelik saldırı planından önceden haberdar olduğu ancak saldırıya katılmadığı öne sürüldü.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 23:58 - Güncelleme:
Associated Press'in (AP), isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, İsrail'in Güney Pars doğal gaz sahasını hedef alma planından haberdardı.

ABD'nin plan hakkında önceden bilgilendirildiğini ancak saldırıda yer almadığını öne süren kaynak, Washington yönetiminin İsrail'in söz konusu kararını destekleyip desteklemediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği belirtilen saldırıda doğal gaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının vurulduğu belirtilmişti.

Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından biri olarak kabul ediliyor ve her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.

  • ABD İran
  • İran doğal gaz rafineri
  • İsrail İran

