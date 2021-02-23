İSTANBUL 12°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2021 Salı / 11 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0323
  • EURO
    8,5494
  • ALTIN
    408.697
  • BIST100
    1526.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Sudan barış gücündeki Etiyopyalı askerler arasında çatışma çıktı
Dünya

Güney Sudan barış gücündeki Etiyopyalı askerler arasında çatışma çıktı

Güney Sudan'da görev yapan Etiyopyalı barış gücü askerlerinden bazıları ülkesine dönmek istemeyince çatışma çıktı.

AA23 Şubat 2021 Salı 12:11 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 12:12
ABONE OL

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) Sözcüsü Kirk L. Kroeker, Etiyopya birliklerinden 169 askerin rutin değişim kapsamında ülkelerine dönmeye hazırlandıkları sırada içlerinden 15'inin itirazı sonucu çatışma çıktığını ve bazılarının yaralandığını söyledi.

Tigray kökenli askerlerin şu anda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) destek aldığını belirten Kroeker, "Uluslararası korumaya muhtaç kişiler dünyanın neresinde olursa olsun kendi iradeleriyle sığınma talebinde bulunabilir. Bu bir insan hakkıdır." ifadesini kullandı.

Etiyopya'nın, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı başlattığı askeri operasyon sonrası ordudaki Tigray kökenli çok sayıda asker hapse atıldı ya da emekli edildi.

TPLF'ye katılan çok sayıda asker de çatışmalarda hayatını kaybetti.

Addis Ababa hükümeti, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi aldıktan sonra zafer ilan etse de eyaletin farklı bölgelerinde çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.