AA 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:19 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:25

Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Deng Dau Deng, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin Etiyopyalı askerlere sığınmacı koruması sağlayacağını ve onları Mülteciler Komisyonu ile iletişime geçmeye yönlendireceğini belirtti.

Juba'daki Birleşmiş Milletler Kuvvet Komutanıyla görüştüğünü dile getiren Deng, "Pazartesi günü Juba Uluslararası Havalimanı'nda barış güçlerinin kendi aralarındaki çatışmasından endişe ve rahatsızlık duyduk. Hükümetin bu konudaki endişelerini ilettik. Böyle bir olayın tekrarlanmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) Sözcüsü Kirk L. Kroeker, Etiyopya birliklerinden 169 askerin 22 Şubat'ta rutin değişim kapsamında ülkelerine dönmeye hazırlandıkları sırada içlerinden 15'inin itirazı sonucu çatışma çıktığını ve bazılarının yaralandığını bildirmişti.

- Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Ahmed Abiy, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de ani bir askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Operasyonlarda Tigray kökenli çok sayıda asker hapse atıldı ya da emekli edildi.

TPLF'ye katılan çok sayıda asker de çatışmalarda hayatını kaybetti.

Addis Ababa hükümeti, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi aldıktan sonra zafer ilan etse de eyaletin farklı bölgelerinde çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.