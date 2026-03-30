30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
  • Güney Sudan'da altın madenine silahlı saldırı: 74 kişi hayatını kaybetti
Güney Sudan'da altın madenine silahlı saldırı: 74 kişi hayatını kaybetti

Güney Sudan'ın Orta Ekvatorya Eyaletine bağlı Jebel Iraq bölgesindeki Khor Kaltan altın madeninde kimliği belirsiz silahlı bir grup, sivil madencilere saldırı düzenledi. Saldırıda en az 74 kişi hayatını kaybederken, bazı kişilerin hâlâ kayıp olduğu ve can kaybının artabileceği açıklandı.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 21:36 - Güncelleme:
Güney Sudan'ın Orta Ekvatorya Eyaletinin Jebel Iraq bölgesinde, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırının yapıldığı ve saldırıda en az 74 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Sudan Polis Teşkilatı Sözcüsü Kwacijwok Dominic Amondoc, yerel haber sitesi Radio Tamazuj'a yaptığı açıklamada, saldırının 28 Mart Cumartesi akşamı, yerel halkın altın çıkardığı Khor Kaltan'da (Jebel Iraq) gerçekleştirildiğini söyledi.

Amondoc, saldırının hedefinin madende çalışan siviller olduğunu belirterek, silahlı bir grubun bölgeye saldırarak en az 74 kişiyi öldürdüğünü, bazı kişilerin ise hala kayıp olduğunu ifade etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KHOR KALTAN'A SEVK EDİLDİ

Polis ve Güney Sudan Halk Savunma Güçleri (SSPDF) dahil olmak üzere güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiği bilgisini paylaşan Amondoc, alanın güvenliğini sağlamak ve arama-kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere devriye faaliyetlerine başladıklarını dile getirdi.

Amondoc, yetkililerin saldırıyı gerçekleştirenleri henüz tespit edemediğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI IGGA'DAN 'VAHŞİ KATLİAM' TEPKİSİ

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı James Wani Igga da yaptığı açıklamada, Khor Kaltan'daki saldırıyı "vahşi bir katliam" olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenleri "yerel ekonominin bel kemiği" olarak tanımladı.

Igga, kayıp kişilere yönelik arama çalışmalarının sürmesi nedeniyle can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

Bu olay, Jebel Iraq bölgesinde ilk kez yaşanmıyor. Bölge son aylarda, çoğunlukla altın yataklarına erişim konusundaki anlaşmazlıklarla bağlantılı çok sayıda saldırıya sahne olmuştu.

