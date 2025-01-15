İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4615
  • EURO
    36,5185
  • ALTIN
    3068.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Sudan'da kolera salgını can almaya devam ediyor
Dünya

Güney Sudan'da kolera salgını can almaya devam ediyor

Güney Sudan'daki kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 334'e yükseldiği bildirildi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 20:10 - Güncelleme:
Güney Sudan'da kolera salgını can almaya devam ediyor
ABONE OL

Güney Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgınının, ülkenin 10 eyaletinin 7'sinde yayıldığı aktarıldı.

Ekim ayından bu yana kolera vaka sayısının 19 bin 320'ye ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 334'e çıktığı kaydedildi.

AŞILAMA PROGRAMI BAŞLATILDI

Güney Sudan hükümeti, 10 Aralık 2024'te, Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliğinde, ülkedeki kolera salgını vakalarındaki artışa karşı vatandaşları aşılama programına başlamıştı.

Savaşın devam ettiği komşu Sudan'da ise 12 Ağustos'ta kolera salgını ilanında bulunulmuş ve vaka sayısı 49 bini aşmıştı.

Sudan'daki savaştan dolayı Güney Sudan'a geçen kişi sayısının 880 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.