Güney Sudan'da ordu skandalı: Bazı subaylar çocukları ve kadınları ölürmüş

Jonglei eyaletinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 16 sivilin öldürülmesiyle ilgili olarak Güney Sudan ordusundan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bazı subayların olaya karıştığı doğrulandı, iki isim gözaltına alındı.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 18:20 - Güncelleme:
Yerel basına yansıyan haberlere göre, SSPDF Sözcüsü Tümgeneral Lul Ruai Koang, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, 21 Şubat'ta Jonglei eyaletine bağlı Ayod ilçesindeki Pankor köyünde yaşanan, 16 sivilin hayatını kaybettiği olayı kabul ederek bazı subayların olaya karıştığını açıkladı.

Olaya karıştığı tespit edilen iki subayın gözaltına alındığını belirten Koang, "Ordu içindeki bazı unsurlara atfedilen can kayıplarından da üzüntü duyuyoruz. Bu tür eylemleri tasvip etmediğimiz için derhal önlem aldık." ifadelerini kullandı.

"Bu hukuki bir meseledir." diyen Koang, şüphelilerin "cinayetle" suçlanacağını ve sivil ölümleri ile yaralanmaların koşullarının bir askeri mahkeme tarafından inceleneceğini vurguladı.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), ülkedeki çok sayıda büyükelçilik ve sivil toplum kuruluşları, saldırıyı kınayarak şiddetin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

DÜNYANIN EN GENÇ ÜLKESİ

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011'de yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabile ve gruplar arasında şiddet olayları ara sıra yaşanıyor.

