  • Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: Kazada kurtulan olmadı
Dünya

Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: Kazada kurtulan olmadı

Güney Sudan'ın başkenti Juba yakınlarında Cessna tipi bir yolcu uçağı düştü. Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, uçaktaki 13 yolcu ile pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazanın olumsuz hava koşullarından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 17:58
Güney Sudan'ın başkenti Juba'da yaşanan uçak kazası 14 kişinin ölümüne yol açtı. Cessna tipi yolcu uçağının sisli ve dağlık bir bölgede düşmesi sonucu uçakta bulunan hiç kimse kurtulamadı. Olay yerine sevk edilen ekipler enkazı alevler içinde buldu.

CESSNA TİPİ UÇAKTA 14 KİŞİDEN KURTULAN OLMADI

Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamada, Juba yakınlarında Cessna tipi yolcu uçağının düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçakta bulunan 13 yolcu ile pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.

KAZA NEDENİ: SİSLİ HAVA VE DÜŞÜK GÖRÜŞ MESAFESİ

İlk belirlemelere göre kazanın, görüş mesafesini düşüren olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceği aktarılan açıklamada, uçakta bulunan kişilerden ikisinin Kenya vatandaşı olduğu, diğer yolcuların ise Güney Sudanlı olduğu bildirildi.

Olay yerine inceleme ve destek ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

ENKAZ ALEVLER İÇİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın enkazının alevler içinde olduğu görüldü. Görüntülerdeki bölgenin dağlık ve sisli bir alanda bulunduğu dikkati çekti.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski kocasını sokak ortasında kaskla dövdü! Küfürler savuran kadının sebebi hayrete uğrattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
