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Dünya

Güneydoğu Asya'da gerilim tırmanıyor... Sınır anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü

Tayland, Kamboçya'nın gece boyunca sınır bölgesinde ateş açarak ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü. Öte yandan, Kamboçya Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetti.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 11:16 - Güncelleme:
Güneydoğu Asya'da gerilim tırmanıyor... Sınır anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü
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Tayland ve Kamboçya arasında varılan ateşkese rağmen iki ülke arasında gerginlik sürüyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçladı.

Bakanlık, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kamboçya Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetti.

Bakanlık, iddiaların temelsiz olduğunu, Kamboçya'nın iki ülke liderleri arasında varılan ateşkes anlaşmasını titizlikle uygulandığını kaydetti.

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından taraflar "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

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