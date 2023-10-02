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Dünya

Güneydoğu Asya'nın ilk YHT projesi! Çin destekli ''Whoosh'' açıldı

Endonezya'da 'Güneydoğu Asya'nın ilk yüksek hızlı tren hattı' açıldı. Devlet Başkanı Joko Widodo, açılış töreninde, çıkardığı sesten esinlenerek trene 'Whoosh' ismini verdiklerini söyledi. Projenin yüzde 75'i Çin Kalkınma Bankasından alınan krediyle finanse edildi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
Güneydoğu Asya'nın ilk YHT projesi! Çin destekli ''Whoosh'' açıldı
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Endonezya'nın başkenti Cakarta ile Bandung kentini birbirine bağlayan "Güneydoğu Asya'nın ilk yüksek hızlı tren (YHT) hattı"nın açılışı gerçekleştirildi.

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Çin ortaklığında başlatılan Cakarta-Bandung YHT Hattı'nın açılışını Devlet Başkanı Joko Widodo yaptı.

Widodo, açılış töreninde, çıkardığı sesten esinlenerek trene "Whoosh" ismini verdiklerini söyledi.

Trenin ulaşabildiği en yüksek hızın saatte 350 kilometreyi bulduğunu belirten Widodo, projeyi "çevre dostu toplu taşımacılığın modernizasyonu" olarak nitelendirdi.

Büyük bir kısmını Çin'in finanse ettiği, maliyeti 7,3 milyar doları bulan hat, başkent Cakarta ile Bandung kentini 142 kilometrelik demir yoluyla birbirine bağlıyor.

İnşasına 2015'te başlanan Güneydoğu Asya'nın ilk YHT projesinin yüzde 75'i Çin Kalkınma Bankasından alınan krediyle finanse edildi.

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