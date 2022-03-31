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Dünya

Günler sonra ortaya çıkan gerçek! Will Smith talebi kabul etmemiş

ABD'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, pazar günkü Oscar Ödülleri töreninde sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith'in salondan ayrılmasının istendiğini ancak oyuncunun bunu reddettiğini açıkladı.

AA31 Mart 2022 Perşembe 07:27 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 07:27
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Akademi'nin yönetim kurulundan yapılan açıklamada, 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Rock'ı tokatlayan Will Smith'le ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bay Smith'in 94. Oscar gecesindeki eylemleri derinden sarsıcı, travmatik bir olaydı. Bay Rock, sahnemizde yaşadıkların için senden özür dileriz ve o andaki sabrın için teşekkür ederiz. Ayrıca, yaşananlar için adaylarımızdan, misafirlerimizden ve izleyicilerimizden özür dileriz."

Açıklamada, oyuncunun olay sonrasında salondan ayrılmasının istendiği ancak Smith'in bunu reddettiği vurgulandı.

Davranış standartlarını ihlal ettiği için Smith aleyhine disiplin soruşturması başlatmak için bir araya gelen Kurul'un, siyahi oyuncunun disiplin cezasını askıya almak, oyuncuyu ihraç etmek veya diğer bir yaptırım arasında seçim yapacağı belirtilen açıklamada, yönetim kurulunun 18 Nisan'da tekrar toplanıncaya kadar Smith'in kendisini yazılı savunma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

- EŞİNİN SAÇKIRAN PROBLEMİYLE İLGİLİ ŞAKAYA SİNİRLENDİ

94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "karımın adını ağzına alma" diye bağırmıştı.

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

Akademi'nin pazartesi yaptığı ilk kınama açıklamasından sonra oyuncu Smith de sunucu Rock başta olmak üzere herkesten özür dilediğini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

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