20 Haziran 2020 Cumartesi 10:18 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 10:27

Avrupa ve Türkiye olmak üzere birçok yerde Kovid-19 salgınında bir yavaşlama kaydedilse de pandemi dünyayı şiddetli bir şekilde vurmaya devam ediyor.

Euronews'te yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) verilerine göre dün yeni tip koronavirüs salgınının başladığından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı: 150 bin kişi enfekte oldu.

Örgüt açıklamasında, birçok ülkenin Kovid-19'a karşı getirdiği kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırmasıyla dünyanın "tehlikeli bir evreye" girdiğini ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bugün yaptığı basın açıklamasında, "İnsanların evde kalmaktan sıkıldığını anlıyorum, ama koronavirüs hala hızlı bir şekilde yayılıyor ve bu virüs hala ölümcül, bu yüzden herkesin sosyal mesafe kurallarına uyması gerekiyor" diyerek uyarıda bulundu

Ghebreyesus salgının en fazla Amerika kıtasını vursa da, Güney Asya ve Ortadoğu'da da yeni vaka sayılarında önemli artış kaydedildiğini açıkladı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 8,6 milyonu geçerken, can kaybı 459 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 600 bine yaklaştı. DSÖ, vakaların yarıya yakınının Amerika kıtasında olduğunu kaydetti.