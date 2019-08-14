28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5946
  • 6,2574
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Gürcistan Başbakanı Bakhtadze: Barış ve kalkınmanın alternatifi yok

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, 'Barış ve kalkınmayla ülkemizin barış yoluyla birleşmesini, ortak ve başarılı bir ülkenin oluşmasını başaracağımızdan eminim. Barış ve kalkınmanın alternatifi yok.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakhtadze, Gürcistan'ın Bakuriani kayak merkezinde katıldığı açılışın ardından ülkesinde 1992-1993'te Abhazya bölgesinde meydana gelen ve "Abhazya Savaşı" olarak bilinen savaşın 27. yılına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Abhaz halkına birlik ve beraberlik içinde yaşama çağrısında bulunan Bakhtadze, 27 yıl önce 14 Ağustos'ta savaşın başladığını, bu günün Gürcistan'ın yeni tarihinde herkes için "ağır bir gün" olarak bilindiğini ifade etti.

Bakhtadze, Gürcülerin ve Abhazların ortak köklere sahip olduğunu belirterek, geleceklerinin de ortak olması gerektiğini kaydetti.

Abhazya Savaşı'nın herkes için ortak bir acı olduğuna dikkati çeken Bakhtadze, bu acının üstesinden gelinebilmesi için ortak adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Bakhtadze, "Barış ve kalkınmayla ülkemizin barış yoluyla birleşmesini, ortak ve başarılı bir ülkenin oluşmasını başaracağımızdan eminim. Barış ve kalkınmanın alternatifi yok." diye konuştu.

- ABHAZYA SAVAŞI
 

Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesiyle Gürcistan Parlamentosu 1991'de bağımsızlık ilan etmişti. Bundan kısa bir süre sonra Gürcistan ordusuyla Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşandı.

Savaş, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, yaralanmasına ve kaybolmasına neden oldu. Savaşın sonucunda ise 300 binden fazla kişi kendi ülkesinde yerlerinden edildi.

Görenler şaşkına döndü! Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sahte 'MİT'çinin cezası belli oldu

Sahte 'MİT'çinin cezası belli oldu

Feci olay! Düğünlerine 3 gün kala hayalleri 'kül' oldu

Feci olay! Düğünlerine 3 gün kala hayalleri 'kül' oldu

Resti çekti: Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız

Resti çekti: Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız

Zincir otellerin gözdesi Türkiye

Zincir otellerin gözdesi Türkiye

ABD'li heyet ile önemli görüşme: 7’nci Kolordu Komutanı Akçakale'ye geldi

ABD'li heyet ile önemli görüşme: 7’nci Kolordu Komutanı Akçakale'ye geldi

Engelli gaziye büyük saygısızlık! Öldüresiye dövdüler

Engelli gaziye büyük saygısızlık! Öldüresiye dövdüler

Türkiye'yi sarsan cinayet! Yengesiyle birlikte son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'yi sarsan cinayet! Yengesiyle birlikte son yolculuğuna uğurlandı

Teröristlere hava destekli darbe! Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler

Teröristlere hava destekli darbe! Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler
 

POPÜLER HABERLER

Kriz yaratacak hamle! Havada tehlikeli kapışma

Kriz yaratacak hamle! Havada tehlikeli kapışma

Şekli kavuna, tadı muza benziyor! Hasadı başladı

Şekli kavuna, tadı muza benziyor! Hasadı başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA