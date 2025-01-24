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  • Gürcistan Başbakanı Kobakhidze dışarıdan destek alan bazı grupların hükümeti devirmek istediğini belirtti
Dünya

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze dışarıdan destek alan bazı grupların hükümeti devirmek istediğini belirtti

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, dışarıdan destek alan bazı grupların hükümeti devirmek istediğini belirterek, 'Gürcistan'da bir devrim olmayacak.' dedi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 18:51 - Güncelleme:
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze dışarıdan destek alan bazı grupların hükümeti devirmek istediğini belirtti
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Başbakan Kobakhidze, ülkesinin İmereti bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tiyatro oyuncularının dün başkent Tiflis'te hükümet karşıtı performans sergilediğini ve bunun "hükümete karşı bir devrim girişimi" olduğunu belirten Kobakhidze, dış kaynaklardan destek alan bazı güçlerin ülkede son yıllarda birkaç kez devrim girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Kobakhidze, "Gürcistan'da son üç yılda 4 kez devrim girişimi yaşandı. Bu 4. girişimdir." dedi.

"GÜRCİSTAN'DA BİR DEVRİM OLMAYACAK"

Hükümet olarak ülkede istikrarsızlık yaratılmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Kobakhidze, "Gürcistan'da bir devrim olmayacak." diye konuştu.

Kobakhidze, parlamento seçimlerinin yenilenmesi talebine yönelik de Gürcistan'da bir sonraki parlamento seçiminin ancak 2028'de olacağını söyledi.

Gürcistan-AB entegrasyon konusuna değinen Kobakhidze, ülkesinin AB'ye katılım ilkesine sadık olduğunu kaydetti.

Kobakhidze, 2008'deki Rusya-Gürcistan savaşı ile 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşının önlenmesinin mümkün olduğunu belirterek, "2008'deki Gürcistan-Rusya savaşı rahatlıkla önlenebilirdi. Ukrayna'daki savaş da önlenebilirdi. Ancak belirli güçler, sözde 'derin devlet' ile 'küresel savaş partisi', Ukrayna'da savaş çıkmasını sağlamak için her şeyi yaptılar. Bu, Ukrayna'da önlenebilecek yıkıcı bir savaştı." ifadelerini kullandı.

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