Kobakhidze, Hükümet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'da devam eden gösteriler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararına karşı başlayan gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığını söyleyen Kobakhidze, bazı güçlerin burada Ukrayna'daki Meydan gibi olayları çıkarma peşinde olduğunu savundu.

Kobakhidze, muhalefetin ülkede son 4 yılda 4 kez devrim yapma girişiminde bulunduğunu kaydetti.

Gürcistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor Son günlerde devam eden eylemlerde şiddet olaylarını önlediklerini belirten Kobakhidze, "Hiç kimse devletimizin gücünü şantajla sarsamaz." dedi.

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecine de değinen Kobakhidze, "Gürcistan ile AB arasındaki ilişkilerin dürüst bir şekilde devam edebilmesi için adalet esastır ve bir kez daha basit bir şey söylemek istiyorum. (Katılım) Müzakereleri açsınlar ve ben bugün imzalayacağım. Bu bizim tarafımızdan çok açık bir mesajdır." diye konuştu.

Kobakhidze, dün verdiği röportajda kendisine istifa çağrısında bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili hakkında da "Yabancı ajan." dedi.

Polis müdahale etti: Tiflis'te AB yanlısı göstericiler dağıldı Öte yandan, müzakerelerin askıya alınması nedeniyle hükümete tepkili olan Cumhurbaşkanı Zurabişvili X hesabından yaptığı açıklamada, gösterilere katıldıkları için bazı sanatçıların ve siyasetçilerin gözaltına alındığını belirtti.

Bu insanların sebepsiz yere tutuklanmaya başladığını kaydeden Zurabişvili, "Gürcistan'daki protestolar, Gürcistan'da teröre dönüşüyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, birçok sanatçı, hükümetin AB ile ilgili kararına tepki olarak greve gitti.

Ülkede günlerdir yapılan gösterilerin bu gece de devam etmesi bekleniyor.

HÜKÜMETTEN AB İLE MÜZAKERELERİN DURDURULMASI KARARI

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler, sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini vurgulamıştı.

GÜRCİSTAN'IN KARARINA TEPKİLER

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini bildirmişti.