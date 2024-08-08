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Dünya

Gürcistan Başbakanı: Toprak bütünlüğü barış yoluyla sağlanmalı

Güney Osetya savaşı olarak da bilinen Rusya-Gürcistan savaşının 16. yılı nedeniyle başkent Tiflis'teki 'Kardeşlik Mezarlığı'nı ziyaret eden Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğünün sadece barış yöntemleriyle sağlanacağını söyledi.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Gürcistan Başbakanı: Toprak bütünlüğü barış yoluyla sağlanmalı
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Kobakhidze yaptığı konuşmada, 2008'deki savaşta hayatını kaybeden Gürcü askerleri andıklarını belirterek, "Bugün, ağustos savaşında hayatını kaybeden kahramanları anıyoruz. Hepimiz bu en trajik günleri hatırlıyoruz ama ordumuzun gösterdiği büyük kahramanlık nedeniyle bu günler de bizi gururlandırıyor ve elbette onlara saygı göstermeliyiz." dedi.

Kobakhidze, savaşta hayatını kaybeden Gürcü askerlerin ülkelerinin toprak bütünlüğünü sağlaması için mücadele verdiğini kaydederek, "Gürcistan toprak bütünlüğü, mutlaka barış yöntemleriyle sağlanacak." diye konuştu.

GÜRCİSTAN İLE RUSYA'YI KARŞI KARŞIYA GETİREN SORUN

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.

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