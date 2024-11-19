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Dünya

Gürcistan Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

DHA19 Kasım 2024 Salı 16:25 - Güncelleme:
Gürcistan Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz ederek seçimin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

SEÇİMLERİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNUN KABUL EDİLMESİNİ İSTEDİ

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zurabişvili'nin, Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunduğu kaydedildi. Başvuru dilekçesinde, seçimlerin evrensellik ve gizlilik ilkelerinin ihlal edildiğini savunan Zurabişvili, mahkemeden, seçimlerin nihai sonuçlarının anayasaya aykırı olduğunun kabul edilmesini istedi.

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