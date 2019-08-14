Gürcistan'dan Rusya'ya sert tepki

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Gürcistan, Rusya'nın Güney Osetya'da yapay bariyerler kurmasına tepki gösterdi

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin, Güney Osetya'nın işgal hattına yakın bölgelerinde yapay bariyerler kurmasına tepki gösterdi. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, 'Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nu, Gürcistan'a yönelik yasa dışı faaliyetleri durdurmaya, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Avrupa Birliği'nin de aracılığıyla imzalanan 12 Ağustos ateşkes anlaşmasına uymaya çağırıyor' denildi.

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Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin, Güney Osetya'nın işgal hattına yakın bölgelerinde yapay bariyerler kurmasına tepki gösterdi.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da yasa dışı olarak bulunan Rus askerlerinin, işgal hattına yakın ve Gürcü tarafının kontrolü altındaki topraklarda sözde sınır olarak yapay bariyerler kurmayı sürdürdüğü bildirildi.
 
Rus güçlerinin yasa dışı eylemlerinden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bu tür yıkıcı adımlar, işgal hattının yakınında yaşayan vatandaşların zaten ağır insani durumlarını daha da zorlaştırıyor ve güvenlik ortamını daha da istikrarsızlaştırıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Rusya'nın 2008'deki Güney Osetya Savaşı sonrasında imzalanan ateşkes anlaşmasına uymaya davet edildiği açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nu, Gürcistan'a yönelik yasa dışı faaliyetleri durdurmaya, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Avrupa Birliği'nin de aracılığıyla imzalanan 12 Ağustos ateşkes anlaşmasına uymaya çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada, Rusya'nın provokasyonuna gereken karşılığın verilmesi için uluslararası hukukta mevcut tüm araçların kullanılacağı vurgulandı.

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