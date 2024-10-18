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Dünya

Gürcistan'a göre Ukrayna savaşı, AB ve ABD ile ilişkilerin geleceğinde hayati öneme sahip

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin ardından ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin yeniden başlatılmasının mümkün olabileceğini söyledi.

AA18 Ekim 2024 Cuma 19:14 - Güncelleme:
Gürcistan'a göre Ukrayna savaşı, AB ve ABD ile ilişkilerin geleceğinde hayati öneme sahip
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Başkent Tiflis'teki Hükümet Binası'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Kobakhidze, son dönemlerde Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu konusunda yaşadığı bazı "sorunları" değerlendirdi.

AB Konseyinin, Tiflis yönetimini, "Avrupa Birliği'nin kabul ettiği değerler ve ilkelerle çelişen adımlar atmakla" suçlaması gerekçesi ile Gürcistan'ın AB'ye katılım sürecini askıya alması kararını da değerlendiren Kobakhidze, Gürcistan'ın demokratik bir devlet olduğunu vurguladı.

YAKLAŞAN GENEL SEÇİMLER

Ülkesinde genel seçim tarihinin yaklaştığına işaret eden Kobakhidze, Gürcistan vatandaşlarının yüzde 60'ının iktidardaki Gürcü Hayali Partisini desteklediğini ifade etti.

Gürcistan vatandaşlarının yüzde 85'in ise ülkenin AB ile entegrasyonunu desteklediğini kaydeden Kobakhidze, "Yüzde 85 ile 60'lık oranlar, Gürcü halkının, ülkemizi Avrupa entegrasyonuna götürecek hükümetin Gürcü Hayali olduğuna inandığını gösteriyor." dedi.

Batı'nın, aylar boyunca tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasını bu yıl yürürlüğe koyan Gürcistan'ı eleştirmeye devam ettiğini kaydeden Kobakhidze, yasanın amacının sadece ilgili kurumların şeffaf ve açık bir şekilde faaliyet göstermesi olduğunu belirtti.

Gürcistan'ın, halkın seçtiği demokratik bir hükümet tarafından yönetildiğini söyleyen Kobakhidze, "Bazıları bundan rahatsız olabilir, bazıları değil ama herkesin buna saygı göstermesi gerekiyor." dedi.

ABD VE AB İLE İLİŞKİLER

Söz konusu yasa veya ona bağlı diğer konular nedeniyle son aylarda Gürcistan'ın ABD ve AB ile yaşadığı sorunların çözülmesinin ABD'deki seçimler ve Ukrayna'daki savaşın bitmesinin ardından düzenlenmesi ve yeniden başlatılmasının mümkün olacağını savunan Kobakhidze, bu ilişkilerin Gürcistan için stratejik önem taşıdığını vurguladı.

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