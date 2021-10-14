Gürcistan'da binlerce kişi tutuklu eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili için sokağa çıktı

AA 14 Ekim 2021 Perşembe 21:28 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 21:29

Rustavi kentindeki 12. hapishanede 13 gündür açlık grevini sürdüren Saakaşvili'nin serbest kalmasını talep eden binlerce kişi Tiflis'te sokağa çıktı.

Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin organize ettiği protesto gösterisine ülkenin çeşitli bölgelerinden vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 4 saat süren gösteride konuşan siyasetçiler, sanatçılar ve gazeteciler, Saakaşvili'nin asılsız suçlamalarla yargılandığını savundu.

Birleşik Ulusal Hareketi Partisi Başkanı Nika Melia, burada yaptığı konuşmada, Saakaşvili'nin çağdaş ve başarılı bir siyasetçi olduğunu ve hapishanede tutulmayı hak etmediğini ifade etti.

Yerel seçimde partisi tarafından Tiflis Belediyesi Başkanı adayı olarak da gösterilen Melia, 30 Ekim'de seçimde 2. turun yapılacağını hatırlatarak, halkı sandık başına gitmeye çağırdı.

- Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine, 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ile bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası vermişti.

Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Daha sonra Ukrayna'ya geçen Saakaşvili'ye dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2020'de yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.

Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.