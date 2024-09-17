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Dünya

Gürcistan'da eşcinsel evliliği ve eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayan tasarı kabul edildi

Gürcistan'da parlamento, eşcinsel evliliği ve eşcinsellerin evlat edinmesini, cinsiyet değiştirmeyi ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

IHA17 Eylül 2024 Salı 21:46 - Güncelleme:
Gürcistan'da eşcinsel evliliği ve eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayan tasarı kabul edildi
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Gürcistan parlamentosunda "Aile Değerleri ve Küçüklerin Korunması" konulu yasanın 3. ve son okuması için oylama yapıldı. LGBT propagandasını yasaklayan yasa tasarısı, Genel Kurul'da yapılan oylama sonucu 84 "evet" oyu ile kabul edildi.

Eşcinsel evlilik, evlat edinme, ameliyatla cinsiyet değiştirme yasaklanıyor

BAYRAK, FİLM VE KİTAPLARA SANSÜR

Yasayla birlikte "Onur Yürüyüşü" etkinliklerinin, LGBT'yi simgeleyen bayrağın kamusal alanda sergilenmesinin önüne geçilebilecek. Film ve kitaplara konuyla ilgili sansür uygulanabilecek. Eşcinsellerin evlenmesi, bu kişilerin evlat edinmesi ve bir kişinin ameliyatla cinsiyet değiştirmesi yasaklanacak.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "geleneksel ahlaki standartların" korunması için söz konusu yasal düzenlemenin gerekli olduğunu belirtiyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN İKTİDARA TEPKİ

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise iktidardaki partisini eleştirirken, yasa tasarısını engelleyeceğini belirtiyor. Ancak Gürcü Hayali ve müttefikleri, parlamentoda Zurabişvili'nin veto kararını geçersiz kılacak kadar sandalyeye sahip.

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