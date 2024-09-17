Gürcistan parlamentosunda "Aile Değerleri ve Küçüklerin Korunması" konulu yasanın 3. ve son okuması için oylama yapıldı. LGBT propagandasını yasaklayan yasa tasarısı, Genel Kurul'da yapılan oylama sonucu 84 "evet" oyu ile kabul edildi.

Eşcinsel evlilik, evlat edinme, ameliyatla cinsiyet değiştirme yasaklanıyor

Yasayla birlikte "Onur Yürüyüşü" etkinliklerinin, LGBT'yi simgeleyen bayrağın kamusal alanda sergilenmesinin önüne geçilebilecek. Film ve kitaplara konuyla ilgili sansür uygulanabilecek. Eşcinsellerin evlenmesi, bu kişilerin evlat edinmesi ve bir kişinin ameliyatla cinsiyet değiştirmesi yasaklanacak.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "geleneksel ahlaki standartların" korunması için söz konusu yasal düzenlemenin gerekli olduğunu belirtiyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN İKTİDARA TEPKİ

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise iktidardaki partisini eleştirirken, yasa tasarısını engelleyeceğini belirtiyor. Ancak Gürcü Hayali ve müttefikleri, parlamentoda Zurabişvili'nin veto kararını geçersiz kılacak kadar sandalyeye sahip.