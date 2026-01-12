Gürcistan'da eski Başbakan için hapis kararı... 5 yıl cezaya çarptırıldı

Gürcistan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, mahkemede "yasa dışı yollarla gelir elde etmeyle" suçlanan eski başbakan Garibaşvili'ye 5 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Garibaşvili'nin, suçunu kabul ettiğine dair bir anlaşmayı başsavcılıkta imzaladığı kaydedilen açıklamada, "İrakli Garibaşvili işlediği suçu itiraf etti ve anlaşma şartlarını kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Anlaşma gereği Garibaşvili'nin 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarılan açıklamada, "Ek olarak, kendisine 1 milyon Gürcü Larisi (yaklaşık 370 bin dolar) para cezası da verildi. Suç faaliyetlerinden elde ettiği parayı ve evinde yapılan aramada ele geçirilen parayı da devlete iade edecek." denildi.

Garibaşvili, bir soruşturma kapsamında 22 Ekim 2025'te Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi (SUS) Yolsuzlukla Mücadele Ajansına çağırılmıştı.

Gürcistan Başsavcısı Giorgi Gvarakidze ise 17 Ekim 2025'te düzenlediği basın toplantısında, eski Başbakan Garibaşvili'nin evinde arama yapıldığını bildirmişti.

Garibaşvili ile birlikte, onun başbakan olduğu dönemde üst düzey görevlerde bulunan bazı kişilerin de evlerinde aramaların yapıldığını aktaran Gvarakidze, "Çeşitli elektronik cihazlar, belgeler ve büyük miktarda nakit para ele geçirildi." açıklamasında bulunmuştu.

GARİBAŞVİLİ İKİ KEZ GÜRCİSTAN BAŞBAKANI OLMUŞTU

2013'te başbakanlık görevine başlayan Garibaşvili, 23 Aralık 2015'te görevinden istifa etmişti.

Garibaşvili, daha sonra dönemin Başbakanı Giorgi Gakharia'nın istifasından sonra 22 Şubat 2021'de yeniden başbakan olmuş, 29 Ocak 2024'te görevinden istifa etmişti.

Garibaşvili, Gürcistan'da 2012'de düzenlenen genel seçimlerden sonra çeşitli dönemlerde içişleri ve savunma bakanı olarak da görev yapmıştı.