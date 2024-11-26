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Dünya

Gürcistan'da halk, 14 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek

Gürcistan Parlamentosu, cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Aralık'ta yapılmasına karar verdi.

DHA26 Kasım 2024 Salı 17:53 - Güncelleme:
Gürcistan'da halk, 14 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki parlamento binasında Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği oturumda, cumhurbaşkanı seçim takviminin belirlemesi için oylama yapıldı. 26 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partililer, parlamentoya girmediği için oylamaya yalnızca iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin milletvekillileri katıldı.

80 'EVET' OYU KULLANILDI

Parlamentodaki 85 milletvekilinin katıldığı oylamada, cumhurbaşkanı seçiminin 14 Aralık'ta yapılması için 80 'evet' oyu kullanıldı.

Oylamanın ardından konuşan Parlamento Başkanı Papuaşvili, ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanının 300 kişiden oluşan bir seçim kurulu tarafından seçileceğini belirterek, seçimin 14 Aralık'ta saat 09.00'da parlamento binasında yapılacağını söyledi.

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