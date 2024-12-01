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Dünya

Gürcistan'da haraketli gece! Barikat polisin müdahalesi ile açıldı

Gürcistan hükümetinin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya almasını protesto edenlerin Başkent Tiflis'te trafiğe kapatarak barikatlar kurduğu cadde, polisin müdahale etmesi sonucu açıldı.

AA1 Aralık 2024 Pazar 08:20 - Güncelleme:
Gürcistan'da haraketli gece! Barikat polisin müdahalesi ile açıldı
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Gürcistan Başbakanı İraki Kobakhidze'nin, ülkenin AB katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararını protesto eden binlerce kişi, dün gece Tiflis'te parlamento binası önünde toplandı.

Gece yarısından itibaren göstericiler ile polis arasında birkaç kez arbede yaşanırken Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz, biber gaz ve tazyikli su ile eylemcilere defalarca müdahale etmişti.

Saatler boyunca polislerin üzerine farklı eşyalar, piroteknik ile molotof kokteyli fırlatarak karşılık veren göstericiler, barikatlar kurdukları Şota Rustaveli Caddesi'nde eylemlerin sürdürdü.

Güvenlik güçleri sabah saatlerinde göstericilere müdahale ederek caddeyi trafiğe açtı.

Polisin ilerleyişine tekrar piroteknik ve eşyalar atarak yanıt veren eylemciler, bu sefer İlia Çavçavadze Caddesi'ne doğru yürüdü.

- HÜKÜMETTEN AB İLE MÜZAKERELERİN DURDURULMASI KARARI

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık." açıklamasında bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosu, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısı yaparken muhalifler başta olmak üzere AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

  • Tiflis protesto
  • Avrupa Birliği müzakereleri
  • Gürcistan hükümeti

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